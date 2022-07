Attractiepark Toverland

Video: Toverland verrast abonnementhouders met lasershow

Toverland heeft een speciale avondopenstelling voor abonnementhouders afgesloten met een lasershow. Na afloop van de zogeheten Magic Member Night op zaterdag 9 juli konden bezoekers voor het eerst kijken naar een muzikaal avondspektakel met laserstralen, vuurwerkfonteinen en vlammenwerpers.



De soundtrack werd in 2018 al gebruikt bij een vuurwerkshow. "Onze fans hebben ons gevraagd of we die muziek terug wilden brengen en daar hebben we gehoor aan gegeven", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Voor ons is een lasershow een nieuwe en unieke afsluiting."

Er werd gebruikgemaakt van vijf lasers, zes vuurwerkfonteinen, zes vaste vlammenwerpers, twee bewegende vlammenwerpers en zes confettikanonnen. Vooralsnog zijn er geen plannen om de show later ook te vertonen aan reguliere bezoekers. De Magic Member Night duurde van 19.00 tot 23.00 uur. Toverland had ook gezorgd voor andere extra entertaimentacts, waaronder een dj, dansers, duikers en een levend standbeeld.