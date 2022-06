Efteling

Foto: Efteling brengt reus uit Fata Morgana tot leven als enorme marionet

Bezoekers van de Efteling kunnen deze zomer de reus uit Fata Morgana tegen het lijf lopen. Djinn, zoals het enorme wezen wordt genoemd, fungeert in de attractie als schatbewaker. Bootjes varen onder hem door. Dit jaar zal het personage voor het eerst buiten de darkride te zien zijn.



Hij wordt tot leven gewekt als een gigantische marionet van 4,5 meter hoog, die zal rondlopen over het plein bij Fata Morgana. Een foto van achter de schermen, genomen door een oplettende Efteling-fan, laat zien hoe de pop is vormgegeven.

De marionet is onderdeel van het zomerprogramma van de Efteling in juli en augustus. Djinn ligt in eerste instantie vredig te slapen, meldt het attractiepark. Als hij wakker wordt, kunnen omstanders met hem poseren voor een foto. "Wees gerust, bekwame wachters proberen de gigant in bedwang te houden terwijl hij over het plein loopt."