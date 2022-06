Europa-Park

Video: Europa-Park maakt bezoekers kletsnat in zweefmolen

Europa-Park heeft bezoekers vandaag verrast met een watereffect in een zweefmolen. Normaal gesproken blijven inzittenden droog in de zogeheten Wiener Wellenflieger. Vanwege de hoge temperaturen werden de fonteinen rond de attractie zo hoog gezet dat inzittenden kletsnat eindigden.



Die afkoeling was meer dan welkom, want het werd vanmiddag 32 graden in het Zuid-Duitse pretpark. Videobeelden van het speciale hitteprogramma laten zien hoe de fonteinen tijdens de tweeënhalve minuut durende rit meermaals meters omhoog schieten.

De Wiener Wellenflieger, vormgegeven als een grote paddenstoel, staat in het Oostenrijkse themadeel van Europa-Park. Bezoekers kunnen ook afkoelen in vijf volwaardige waterattracties: Tiroler Wildwasserbahn, Atlantica SuperSplash, Fjord Rafting, Wasserachterbahn Poseidon en Whale Adventures - Northern Lights.