Attractiepark Toverland

Terugroepactie Toverland: knuffels kunnen onveilig zijn

Toverland is een terugroepactie gestart voor knuffels die dit jaar in het park verkocht zijn. Het gaat om knuffels van Dwervels, de trolachtige figuren uit themagebied Magische Vallei. Ze kunnen "onveilig zijn in gebruik", waarschuwt het Limburgse attractiepark.



"De ogen van de Dwervel-knuffels kunnen loslaten. Bij het inslikken van de kleine onderdelen kan gevaar voor verstikking ontstaan." Daarom zijn de souvenirs per direct uit de Toverland-winkels gehaald.

De terugroepactie betreft roze en blauwe Dwervel-knuffels verkocht tussen 1 maart en 15 juni 2022. Op een kartonnen kaartje aan de knuffels wordt batchnummer 21-TL-20 vermeld. Wie het product al heeft aangeschaft, moet ervoor zorgen dat de knuffel buiten bereik van kinderen blijft.



Aankoopbedrag

Bezoekers kunnen het aankoopbedrag terugkrijgen. Daarvoor nemen ze contact op met het park via [email protected] of 077-4677050. "Deze terugroepactie geldt niet voor Dwervel-knuffels gekocht vóór 1 maart 2022 of met andere batchnummers", benadrukt Toverland.