Walibi Holland

Medewerkster Walibi Holland gewond door beknelling bij attractie

Een medewerkster van Walibi Holland is vanmiddag bekneld geraakt bij een attractie. Het personeelslid was aan het werk bij Splash Battle, een waterattractie met boten die elektrisch over een rail worden voortbewogen. Daar kwam de vrouw met haar voet terecht tussen het stationsplatform en een boot.



Vervolgens zat ze vast en moest de brandweer ter plaatse komen om haar te bevrijden. Dat nam "geruime tijd" in beslag, vertelt een voorlichter van de Veiligheidsregio Flevoland aan Looopings. "Zij was gelukkig steeds aanspreekbaar", schrijft Walibi-directrice Mascha Taminiau in een memo aan haar personeel.

Het incident vond rond 14.00 uur plaats. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk is de medewerkster per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen kan een Walibi-woordvoerster op dit moment nog niks kwijt.



Gesloten

"Zij is natuurlijk erg geschrokken en wij zijn dat ook", zegt Taminiau over het slachtoffer. "Ik denk aan haar, net als jij dat doet, en wens haar heel veel sterkte en een heel goed herstel." Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig blijft Splash Battle gesloten voor publiek.



Splash Battle is een interactieve waterbaan, waarbij de boten zijn uitgerust met waterpistolen. Daarmee kunnen inzittenden op doelen schieten. Ook langs de kant staan waterpistolen. De attractie van de Italiaanse fabrikant Preston & Barbieri opende in 2005, nu zeventien jaar geleden. De attractie wordt normaal gesproken gedraaid door één personeelslid, zonder dat er collega's in de buurt zijn.