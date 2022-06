Disneyland Paris

Internationale media brengen nepnieuws over Johnny Depp en Disneyland Paris

Een onjuist bericht over acteur Johnny Depp en Disneyland Paris wordt opgepikt door talloze nationale en internationale media. Volgens het onzinnige verhaal, dat online veelvuldig wordt gedeeld, zou Depp in het zonnetje worden gezet in Disneyland als onderdeel van een lichtshow. Daarmee zou Disney reageren op de uitkomst van de veelbesproken rechtszaak tussen Depp en zijn ex Amber Heard.



Het nieuws klopt niet: de voorstelling in kwestie - Disney Illuminations - ging al vijf jaar geleden in première, inclusief de beeltenis van de Depp. Sindsdien is de show niet aangepast. Op 21 december 2021 keerde het avondspektakel terug na een afwezigheid vanwege de coronacrisis. Vervolgens was de productie tijdelijk niet te zien van 3 januari tot en met 15 februari, toen de coronaregels worden aangescherpt.

Sinds half februari kunnen bezoekers van Disneyland Paris weer dagelijks kijken naar Disney Illuminations. De beruchte rechtszaak was toen nog niet eens begonnen: die startte op 11 april. In de projectieshow komen videobeelden voorbij van Johnny Depp als kapitein Jack Sparrow uit de Pirates of the Caribbean-films. Verder zijn er scènes uit bijvoorbeeld The Lion King, Finding Nemo, The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Star Wars en Frozen.



Daily Mail

Toch beweren vele tientallen nieuwssites in binnen- en buitenland momenteel dat Depp deze maand "voor het eerst sinds 2018 weer gebruikt wordt door Disney". Eén van de grootste aanjagers van de mediastorm is de Britse sensatiekrant Daily Mail. Ook serieuze media als het Belgische dagblad Het Belang van Limburg, het Franse weekblad Le Point en het Amerikaanse tijdschrift Newsweek pikten het bespottelijke bericht op.



"Het is niet duidelijk of de weergave van Depp een recente toevoeging is aan de lichtshow of dat hij er altijd al onderdeel van is geweest", verkondigt een journalist van Newsweek, die kennelijk niet weet van het bestaan van zoekmachine Google. "We hebben Disney om een reactie gevraagd."



Weer welkom

"Johnny Depp trok onlangs aan het langste eind in het juridisch gevecht tegen zijn ex Amber Heard, en plots is hij weer welkom bij Disney", valt te lezen in Het Belang van Limburg. "Tijdens de Pirates of the Carribean-show in Disneyland Paris verscheen een afbeelding van de acteur als Captain Jack Sparrow voor het eerst sinds 2018 op het Magic Castle."



De populaire website MovieWeb doet eveneens een duit in het zakje. "Hoewel dit een klein gebaar lijkt, is het erkennen van Depp op deze manier een grote stap voor Disney, na het jarenlange afstand nemen van de acteur." Amusementswebsite IGN: "Tijdens een vuurwerkshow was een projectie van Jack Sparrow te zien in het Magic Kingdom Castle in Disneyland Paris. Een teken dat Johnny Depp en Disney weer met elkaar overweg kunnen?"



Nederland

In Nederland maken onder meer FilmTotaal en MovieMeter zich schuldig aan het verspreiden van het nepnieuws. "Tijdens een grote Pirates of the Caribbean-show in het pretpark Disneyland Paris prijkte het hoofd van de Amerikaanse ster weer in vol ornaat als projectie op het Magic Castle", klinkt bij het MovieMeter.



"Iets wat lange tijd uit den boze was. Een tafereel waarvan men een jaar geleden nog niet had durven dromen." FilmTotaal spreekt over "een primeur sinds Disney in 2018 afstand nam van Depp". "Johnny Depp lijkt nu weer welkom bij Disney", luidt de absurde kop.



Animatronics

In werkelijkheid werd Depps karakter Jack Sparrow nooit in de ban gedaan door Disneyland Paris. Sterker nog: hij is ook al jaren onderdeel van de Pirates of the Caribbean-darkride, in de vorm van twee animatronics. Daarnaast loopt het personage regelmatig rond, vertolkt door een Disney-entertainer.