Movie Park Germany

Video: Movie Park Germany presenteert illusieshow met Sherlock Holmes-thema

De Nederlandse illusionist Christian Farla speelt de hoofdrol in een nieuwe illusieshow in Movie Park Germany. Bezoekers van het Duitse attractiepark kunnen tot en met zondag 28 augustus meerdere keren per dag kijken naar de voorstelling Sherlock Holmes - A Game of Mystery. Vandaag vond de première plaats.



De show staat op de planken in Studio 7, een theatergebouw dat de afgelopen jaren praktisch leegstond. Marketingdirecteur Manuel Prossotowicz vertelt dat het de bedoeling is om de locatie de komende jaren vaker in te zetten voor entertainmentacts, mits de huidige productie een succes wordt. "Dit is voor ons een testfase."

Farla had drie weken om de show in elkaar te zetten. Voor het Britse thema hoefde het decor nauwelijks aangepast te worden: de vorige grote show in het theater, Shadows of Darkness, speelde zich ook al af in Londen. Die voorstelling draaide van 2012 tot en met 2014.



Benelux

Prossotowicz benadrukt dat voor zo'n grote zaal wel een artiest van formaat nodig is. "En die hebben we gevonden met Christian Farla, een zeer sympathiek persoon. We kennen elkaar al jaren en we hebben regelmatig gezegd: het zou fantastisch zijn om samen iets te ondernemen. Nu diende zich een mogelijkheid aan. En het speelt mee dat hij een Nederlander is, want we richten ons natuurlijk ook op de Benelux-markt."



Het achtergrondverhaal van Sherlock Holmes - A Game of Mystery draait om de gelijknamige wereldberoemde detective, die het opneemt tegen zijn aartsvijand Moriarty. De show draait dagelijks om 13.30 uur en 15.45 uur. Op drukke dagen is er een extra voorstelling om 17.45 uur.