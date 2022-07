Plopsa Coo

Plopsa opent vernieuwde achtbaan met Smurfen-thema: De Smurfer

In het Belgische pretpark Plopsa Coo is voortaan een Smurfen-achtbaan te vinden. De bestaande rollercoaster Halvar werd de afgelopen maanden omgebouwd tot een attractie rond de wereldberoemde blauwe mannetjes en slechterik Gargamel. Hoewel het project nog niet is afgerond, kunnen bezoekers al wel weer een ritje maken.



De Smurfer, zoals de nieuwe naam luidt, is een 540 meter lange familieachtbaan van de Nederlandse fabrikant Vekoma. Eerder droeg de attractie uit 1989 de weinig originele namen Roller en Coaster. Het stationsgebouw oogt voortaan als het kasteel van Gargamel. De achtbaantrein rijdt onder een valhek door.

Bezoekers wandelen langs een stenen gang en houten hangbruggen omhoog richting het perron. Op verschillende plekken ontbreken nog decoraties. Eerder gepubliceerde ontwerpen tonen een heleboel decorstukken die nog nergens te bekennen zijn, waaronder Smurfen op de achtbaankarretjes.



Dorpje

Plopsa heeft, net als veel andere partijen, last van leveringsproblemen. Uiteindelijk moet op het plein voor de attractie een volledig Smurfen-dorpje komen te liggen. Een gedeelte van de baan werd geverfd. De Smurfer is de tweede Smurfen-attractie in een Plopsa-park, na darkride Het Smurfenavontuur in Plopsa Station Antwerp.