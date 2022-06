Floriade Expo

Toekomst Floriade 2022 hangt aan zijden draadje: tekort kan verder oplopen

De gemeente Almere moet door tegenvallende bezoekersaantallen van de Floriade rekening houden met een financiële tegenvaller van 33,8 miljoen euro. Daarmee is de gifbeker waarschijnlijk niet leeg: het bedrag kan nog verder oplopen. Op dit moment gaat de organisatie namelijk uit van 1,2 miljoen bezoekers in zes maanden tijd.



Eerder waren dat er 2,8 miljoen. Maar als er nóg minder bezoekers komen dan de nu voorspelde 1,2 miljoen, zal sprake zijn van een nog veel groter tekort. In een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Floriade worden ook scenario's geschetst met slechts 820.000 bezoekers of 450.000 bezoekers.

Als die werkelijkheid worden, "zal er alsnog een liquiditeitsaanvulling moeten plaatsvinden", valt te lezen in documenten die burgemeester en wethouders van Almere aan de gemeenteraad hebben verstuurd. Oftewel: dan is de 33,8 miljoen euro extra lang niet genoeg en zullen er later dit jaar opnieuw tientallen miljoenen euro's beschikbaar gesteld moeten worden om het park open te houden.



Oktober

Op dit moment staat de teller op 232.500 bezoeken, gemiddeld ongeveer 3200 gasten per dag. Na vandaag wil de Floriade nog 107 dagen geopend blijven. Wanneer de dagelijkse aantallen zo laag blijven als ze nu zijn, eindigt de wereldtuinbouwtentoonstelling begin oktober met een totaal van nog geen 600.000 bezoekers.



Het Almeerse college wil koste wat kost voorkomen dat de Floriade Expo 2022 vroegtijdig gesloten moet worden. Daarom is men van plan om het benodigde extra geld gewoon te verstrekken. "Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat we erop moeten blijven sturen dat zoveel mogelijk mensen de Floriade bezoeken", staat in een brief aan de raad.



Imagoschade

"Financieel is het de slechtste optie om de voortgang van het evenement in gevaar brengen, bijvoorbeeld door geen leningen meer te verstrekken. Alle partijen lopen imagoschade op; niet in de laatste plaats de gemeente zelf. Nu hard blijven werken aan het vergroten van het aantal bezoekers is goed voor de stad en voor de Floriade."



Daar is lang niet iedereen in de gemeenteraad het mee eens. Verschillende partijen, waaronder de lokale PVV, pleiten ervoor om de stekker direct uit het project te trekken. "De Floriade is failliet", zei fractievoorzitter Toon van Dijk donderdagavond. "Er is maar één scenario en dat is de poorten sluiten, de woningbouwers binnenhalen en onmiddellijk beginnen met het bouwen van woningen op deze bestuurlijke schandvlek."



Marketingcampagnes

Volgende week praat de raad verder over de Floriade en welke stappen er genomen gaan worden. Ondertussen hangt de toekomst van het groene themapark aan een zijden draadje. Toch gaat de organisatie met behulp van marketingcampagnes en aanpassingen op het terrein proberen om meer bezoekers te lokken. Een lastige opgave, wetende dat de Floriade de komende tijd vooral negatief in het nieuws zal komen.



Dat de Floriade in Almere een enorme flop aan het worden is, zal recreatie-experts niet verbazen. Zij waarschuwen al jaren dat het concept volkomen achterhaald is en dat Nederlanders niet geïnteresseerd zijn in een dure dagattractie over duurzaamheid. Het park heeft nauwelijks attractieve waarde, luidt hun oordeel.



Niet verwacht

Toch beweert het Almeerse college zonder blikken of blozen dat de "verschrikkelijk tegenvallende" cijfers als een donderslag bij heldere hemel komen. "We hadden dat niet verwacht, we ervaren het als een enorme teleurstelling en vinden het niet goed voor het aanzien van de stad."



Vanwege de desastreuze resultaten hebben de wethouders van het college tijdens de raadsvergadering van donderdag hun ontslag aangeboden. "Nu de bezoekersaantallen zo tegenvallen, vinden wij dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen", schrijven ze in een gezamenlijke verklaring. "We bieden daarom vanavond ons ontslag aan."



Terugkeren

Dat lijkt vooral een symbolische beslissing: het ontslag komt een paar weken voordat een nieuw Almeers college wordt geïnstalleerd, naar aanleiding van de verkiezingen van afgelopen maart. Dat zal bestaan uit zeven partijen: VVD, D66, CDA, ChristenUnie, Leefbaar Almere, Partij voor de Dieren en SP. De kans bestaat dat verschillende vertrekkende wethouders terugkeren in het nieuwe college.