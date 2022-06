Floriade Expo

Dramatische bezoekersaantallen Floriade: tegenvaller van tientallen miljoenen euro's, sluiting dreigt

De Floriade in Almere, die ruim twee maanden geleden van start ging, kampt met extreem tegenvallende bezoekersaantallen. Nederland laat het tijdelijke themapark in de polder massaal links liggen. Doordat er veel minder kaartjes worden verkocht dan verwacht, ontstaat er een grote financiële tegenvaller van enkele tientallen miljoenen euro's. Dat heeft de gemeente Almere zojuist bekendgemaakt. Een sluiting ligt op de loer.



Sinds de opening op 13 april werd de wereldtuinbouwtentoonstelling tot nu toe 232.500 keer bezocht, gemiddeld zo'n 3200 personen per dag. Dat is ongeveer een derde van de begroting. "De bezoekersaantallen blijven tot nu toe enorm achter bij de verwachtingen", meldt de gemeente. "Op basis van deze cijfers is het scenario van twee miljoen bezoekers niet meer reëel."

Eerder zei de directie te hopen op 2,8 miljoen bezoekers in zes maanden tijd. Bij twee miljoen betalende bezoekers zou de organisatie ook tevreden zijn. Dan was er volgens directeur Hans Bakker sprake van een succesvolle editie. Nu is die verwachting bijgesteld naar 1,2 miljoen bezoekers. Vorige maand vond Bakker de actuele aantallen nog "bevredigend". Een leugentje om bestwil, zo blijkt nu.



Negatieve publiciteit

Er worden verschillende redenen genoemd voor de dramatische cijfers, zoals negatieve publiciteit en een "stroeve start". "Na de coronapandemie moest er in de eerste weken na de opening nog veel gebeuren op het Floriade-terrein", geeft de organisatie toe. Ook de hoge prijzen - 35 euro voor een kaartje en 19,50 euro voor een parkeerplek - spelen mee. "Vooral onder druk van de huidige hoge inflatie en energiekosten."



Verder noemt men "een verandering in het recreatiegedrag" als een oorzaak voor de desastreuze aantallen. Uit onderzoek - uitgevoerd in opdracht van de Floriade - zou blijken dat Nederlanders nu minder vaak dagattracties bezoeken dan vóór de coronaperiode. Andere grote Nederlandse trekpleisters hebben daar opvallend genoeg geen last van: daar gaat het dit seizoen juist beter dan verwacht.



33,8 miljoen euro

De financiële consequenties zijn enorm. Door de lagere bezoekersaantallen wordt er 24,3 miljoen euro minder verdiend aan kaartverkoop en horeca. Samen met extra kosten voor corona-aanpassingen en lagere omzet uit parkeren is sprake van een tegenvaller van 33,8 miljoen euro. "Dit verwerkt de gemeente Almere in haar jaarrekening van 2021", valt te lezen in een persbericht.



De gemeente Almere berekende eerder 41,5 miljoen euro uitgegeven te hebben aan de Floriade 2022. Daar zou nu dus een kleine 34 miljoen euro bovenop komen. Een reservepotje van zo'n 17 miljoen euro blijkt niet toereikend. Er wordt nog met het Rijk en de provincie Flevoland overlegd "over het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid van de financiële consequenties". Beide partijen hebben echter in februari al aangegeven geen extra geld beschikbaar te willen stellen bij eventuele tegenvallers.



Faillissement

Ondanks het slechte nieuws en de rampzalige financiële gevolgen blijft het park voorlopig wel open voor publiek. Over een eventuele vervroegde sluiting of een faillissement, waar eerder al voor gewaarschuwd werd, valt in het perscommuniqué van de gemeente niets te lezen. Maar als het Almeerse college geen extra geld beschikbaar stelt, is de kans op een sluiting zeer groot.



Het is de bedoeling om de komende tijd meer in te zetten op marketingcampagnes, in de hoop dat er nog wat mensen overgehaald kunnen worden om langs te komen. Ook moet er een "aantrekkelijker prijsniveau" komen en zal "het ticketingproces" verbeterd worden. Daarnaast wordt gedacht aan gratis tours op het terrein en het aantrekkelijker maken van de entreegebieden. "Floriade BV en de gemeente doen er samen alles aan om zo veel mogelijks bezoekers naar de Floriade te trekken", belooft het management.