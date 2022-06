Gardaland Resort

Gardaland sluit attracties vier uur eerder door personeelstekort

Een schrijnend personeelstekort zorgt deze zomer voor grote problemen in het Italiaanse pretpark Gardaland. Doordat er niet genoeg medewerkers gevonden kunnen worden, treffen bezoekers op veel plekken gesloten attracties aan. Een deel van het park gaat tegenwoordig al vier uur vóór sluitingstijd dicht. Op Facebook wordt het attractiepark bedolven onder klachten.



Officieel is Gardaland deze zomer dagelijks geopend tot 23.00 uur. Vanwege een gebrek aan personeel gingen verscheidene attracties de afgelopen dagen al om 19.00 uur dicht. "Helaas zijn wij genoodzaakt om de openingstijden van sommige van onze attracties te verkorten vanwege omstandigheden die buiten onze macht liggen, zoals het ernstige tekort aan seizoensarbeiders in de toeristische sector", valt te lezen in een verklaring op social media.

Het park houdt vol dat het om een tijdelijke situatie gaat. "We begrijpen de teleurstelling en het spijt ons enorm. Het is een tijdelijk probleem dat we zeer snel hopen op te lossen. Ondertussen danken we jullie voor je geduld en begrip."



Waarschuwing

Op de website van Gardaland wordt nu per attractie aangegeven wat de openingstijden zijn. "Wij informeren je dat sommige attracties een andere openings- en sluitingstijd kunnen hebben dan het park", staat als waarschuwing bovenaan de pagina.



Voorbeelden van attracties die momenteel om 19.00 uur sluiten zijn wildwaterbaan Jungle Rapids, boomstambaan Colorado Boat, spinning coaster Kung Fu Panda Master, vrijevaltoren Space Vertigo, uitkijktoren Flying Island, draaiend huis Magic House, bioscoop Cinema 4D Experience, botencarrousel Peter Pan en treintje Funny Express.



Piratendarkride

Daarnaast openen een hoop attracties pas om 12.00 uur, waaronder loopingachtbaan Shaman, piratendarkride I Corsari, familieachtbaan Ortobruco Tour, kopjesmolen Mr Ping's Noodle Surprise en monorail Monorotaia.



Gardaland, gelegen bij het beroemde Gardameer, was vóór de coronacrisis goed voor bijna drie miljoen bezoekers per jaar. Daarmee stond het park op de achtste plek in de top tien van best bezochte Europese attractieparken. Naar schatting komt de Italiaanse toeristische sector op dit moment 350.000 seizoensmedewerkers tekort.