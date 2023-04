Duinrell

Duinrell blijft vakantiepark uitbreiden: 31 nieuwe energiezuinige Duingalows

Duinrell blijft investeren in nieuwe verblijfsaccommodaties. Het bungalowpark van de Wassenaarse vakantiebestemming is uitgebreid met 31 nieuwe huisjes: 21 Duingalows voor acht personen en tien Duingalows voor vijf personen. Ze zijn vanaf aanstaande vrijdag te boeken. Het gaat om energiezuinige exemplaren.



De vakantiehuisjes zijn namelijk met duurzame materialen gebouwd. Daarnaast hebben ze bewust geen gasaansluiting: er wordt gebruikgemaakt van zonnepanelen en een warmtepomp. Duinrell spreekt over Premium Plus Duingalows. De bungalows voor vijf personen worden gepromoot als Tiny House.

Achttien vakantievilla's voor acht personen zijn neergezet aan de rand van een kampeerveld met de naam Middenveld. Daar waren eerder stacaravans van Eurocamp te vinden. Verderop verschenen nog eens drie Duingalows voor acht personen.



Infraroodsauna

Ze beschikken over een terras met een veranda, een kookeiland, een ruime woonkamer, slaapkamers met televisie, twee badkamers en een infraroodsauna, verspreid over twee verdiepingen.