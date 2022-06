Plopsaland De Panne

Plopsaland afgehuurd: reguliere bezoekers zondag niet welkom

Reguliere bezoekers en abonnementhouders komen Plopsaland De Panne morgen niet in. Op zondag 26 juni is het Vlaamse attractiepark volledig afgehuurd door een bedrijf. "Enkel mensen die een specifiek ticket voor die dag hebben en gasten die overnachten in het Plopsa Hotel, kunnen het park betreden", waarschuwt Plopsa.



Geïnteresseerden zijn op "alle andere dagen" wel welkom. Wie zondag toch een Plopsa-park in België wil bezoeken, kan terecht in de pretparken Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Coo en de waterparken Plopsaqua De Panne en Plopsaqua Landen-Hannuit.

Op plopsa.be zijn de exacte openingstijden te vinden. In een persbericht wordt ook het overdekte attractiepark Plopsa Station Antwerp genoemd als alternatief, maar dat blijkt niet te kloppen. De trekpleister in treinstation Antwerpen-Centraal is zondag eveneens gesloten in verband met een "privaat evenement".