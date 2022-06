Plopsaqua Landen-Hannuit

Oma (58) doet aangifte van mishandeling in Plopsa-waterpark

Een 58-jarige vrouw is naar de politie gestapt vanwege een vermeende mishandeling in waterpark Plopsaqua Landen-Hannuit. Annemie Vanparijs bezocht het Belgische zwemparadijs afgelopen zaterdag samen met haar 32-jarige dochter, een baby en twaalf kinderen. Daar werd de oma naar eigen zeggen lastiggevallen door twee mannen met twee kinderen.



"Zij begonnen ongevraagd onze spullen van de tafels en stoelen op een hoopje te gooien", vertelt Vanparijs aan dagblad HLN. "Ik vroeg hen om dat te laten liggen omdat deze plaatsen ingenomen waren. Zoiets doe je nu toch niet? Maar nog voor ik het wist greep een van de mannen me bij de keel en pols."

De vrouw klaagt dat van de omstanders en personeelsleden niemand heeft ingegrepen, waardoor het viertal straffeloos kon weglopen. Medewerkers zouden laconiek gereageerd hebben. Omdat het gezelschap geen vertrouwen had in de hulppost van Plopsaqua zelf, werd doorgereden naar de lokale spoeddienst. Daar bleek dat de vijftiger haar pols op twee plaatsen gebroken had. Ook had ze last van kneuzingen in de hals.



Te druk

De politie bevestigt dat er een aangifte is binnengekomen. Inmiddels loopt er een onderzoek, waarbij ook camerabeelden opgevraagd zullen worden. Overigens werd Plopsaqua Landen-Hannuit zaterdagmiddag op last van de politie gesloten omdat het te druk was.



Een woordvoerder van Plopsa geeft aan de discussie over het voorval "in ieders belang" niet via de media te willen voeren. "Elk verhaal heeft twee kanten. Als er een opmerking of klacht binnenkomt nemen we zeker de tijd om deze te onderzoeken en correct te antwoorden. Dat zullen we nu ook zeker doen als we de klacht ontvangen."