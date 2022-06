Zoo Veldhoven

Verkoop van Brabantse dierentuin mondt uit in rechtszaak

De verkoop van een Brabantse dierentuin heeft geleid tot een rechtszaak. Looopings kon begin dit jaar melden dat Zoo Veldhoven voor 5 miljoen euro te koop stond. Dat leek een deal op te leveren, maar er kwam een kink in de kabel. Nu staan de huidige eigenaar Richard Loomans en de potentiële koper Wouter Martens lijnrecht tegenover elkaar in de rechtszaal.



Martens wil het dierenpark overnemen voor 3,65 miljoen euro, een stuk minder dan de initiële vraagprijs. Beide heren tekenden half maart een overeenkomst, die volgens Martens bindend is. Loomans beweert echter dat het slechts gaat om een schriftelijke afspraak dat het bod onderzocht zal worden, voordat er sprake is van een definitieve verkoop.

Bovendien kunnen de twee het niet eens worden over de voorwaarden, meldt dagblad ED. Zo vreest eigenaar Loomans dat hij na de overname aansprakelijk zal worden gesteld als er nog gebreken aan het licht komen, bijvoorbeeld op het gebied van asbest, lekkages of bodemverontreiniging.



Uitspraak

Ook over de dieren bestaat onenigheid. Loomans wil dat de dieren die niet zichtbaar zijn voor publiek geen onderdeel zijn van de verkoop, tot verbazing van Martens. Als het aan de huidige eigenaar ligt, doet hij helemaal geen zaken meer met de ondernemer. De rechter doet binnen vier weken uitspraak.