Walibi Holland

Walibi Holland presenteert grote vuurwerkshow tijdens zomerfestival

In Walibi Holland is deze zomer op zes avonden een groot vuurwerkspektakel te zien. Zomerfestival Lekkergaan, dat plaatsvindt in juli en augustus, wordt in 2022 afgesloten met een vuurwerkshow. Dat melden ingewijden aan Looopings. Het pretpark blijft tijdens het evenement tot 23.00 uur geopend.



Lekkergaan wordt al georganiseerd sinds 2017. In eerste instantie traden er wekelijks artiesten op. De afgelopen twee jaar was van entertainmentacts helemaal geen sprake vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar pakt Walibi weer uit met een uitgebreider programma, waar het vuurwerk onderdeel van is.

Het is voor het eerst dat Walibi een openbare vuurwerkshow vertoont sinds de 2015-editie van muziekfestival Out of Control. In een verder verleden was vuurwerk vaste prik in het zomerseizoen. Van 2005 tot en met 2010 vierde het attractiepark - toen nog Walibi World geheten - oud en nieuw in de zomer, onder de noemer New Year's Eve. Vuurwerk vormde het hoogtepunt van de muzikale feestavonden.



Woensdagen

New Year's Eve vond destijds plaats op enkele woensdagen in het hoogseizoen. Van die traditie is het park de afgelopen zeventien jaar niet meer afgeweken. Ook het huidige zomerevenement Lekkergaan speelt zich anno 2022 nog af op woensdagen, namelijk 20 en 27 juli en 3, 10, 17 en 24 augustus.