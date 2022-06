Naturalis Biodiversity Center

Video: zo werd de levensgrote dino-animatronic van Naturalis gebouwd

Hoe bouw je een gigantische animatronic? De firma BerkelaarMRT uit Delft ontwikkelde een levensgrote bewegende Tyrannosaurus rex voor een nieuwe dino-attractie in het Leidse natuurmuseum Naturalis. Een video met intrigerende beelden van achter de schermen laat zien hoe de animatronic tot stand is gekomen.



Bezoekers van Naturalis kunnen sinds kort kaartjes kopen voor de Rexperience: een 4D-simulator gevolgd door een walkthrough. Na afloop van een wilde rit komen tijdreizigers oog in oog te staan met een angstaanjagende dino. Ze kunnen ternauwernood ontsnappen tijdens een meteorietinslag.

In opdracht van de firma Kloosterboer verzorgde BerkelaarMRT de techniek voor het prehistorische monster. "Het was een genot om aan dit indrukwekkende beest te werken", schrijft eigenaar Wiebe Berkelaar op LinkedIn. Het decoratieve omhulsel komt van Rob's Prop Shop uit Purmerend.



Eén poot

De constructie bestaat uit een soort dubbele hefboom op een rail, met een bewegende mond. Het filmpje van bijna twee minuten onthult dat de T-rex slechts voor de helft aangekleed is: het gedeelte dat toeschouwers niet zien, bleef kaal. Bovendien heeft het brullende monster slechts één poot, maar ook dat valt het publiek niet op.