Phantasialand

Attractie in Phantasialand plotseling verdwenen

Eén van de attracties in Phantasialand is nergens meer te bekennen. Het Duitse themapark heeft Die Fröhliche Bienchenjagd onverwachts weggehaald, een kikkermolen van de Italiaanse fabrikant Zamperla. De kindercarrousel was te vinden op een verhoging in themadeel Wuze Town.



Nu staat er een terras met tafels, stoelen en parasols. Phantasialand heeft niet aangekondigd waarom de attractie verwijderd moest worden. Vermoedelijk is er sprake van een onderhoudsbeurt en keert de molen wel weer terug. Daar is echter geen termijn voor bekend.

Er gebeurt de laatste tijd een hoop in Wuze Town. Afgelopen winter werd een andere Zamperla-attractie, fietsmolen Wolke's Luftpost, verplaatst. Bij waterbaan Wakobato zijn de interactieve elementen uitgeschakeld. Speelgebied Baumberger Irrgarten is niet meer toegankelijk. Verder heeft men afscheid genomen van waterspeelplaats Phenie's Mitsch-Matsch-Spaß.



Springen

Die Fröhliche Bienchenjagd opende in 2010. De carrousel stond voorheen tussen trektoren Wirtl's Taubenturm en eetgelegenheid Schwan Snack. Het gevaarte bestond uit zes gondels in de vorm van kikkers, die tijdens een ritje op en neer springen.