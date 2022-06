Efteling

Lego-kunstenaar ontwerpt Efteling Hotel gemaakt van duizenden steentjes

Het bekende Efteling Hotel vormde de inspiratiebron voor een indrukwekkend nieuw Lego-model. Efteling-liefhebber Roeland Van de Walle (37) heeft het iconische hotel met behulp van een computerprogramma omgezet in een gedetailleerd Lego-bouwwerk, bestaand uit vele duizenden steentjes. Hij was er heel wat uurtjes mee bezig.



Van de Walle werd geboren in België. Inmiddels woont en werkt hij al dertien jaar in Denemarken, met zijn Vlaamse vrouw en drie kinderen. "We wonen 35 kilometer van Billund, het mekka van steentjesliefhebbers wereldwijd", vertelt hij aan Looopings. "Ik kocht eerder zelden Lego voor mezelf, maar vaak als geschenk voor mijn echtgenote en kinderen."

Het idee voor een Efteling-creatie in Lego ontstond dankzij een Lego-adventskrans. "Toen ik die vorm in mijn handen hield terwijl ik door het huis liep, zag ik het vliegende eiland van uitkijktoren Pagode voor me. Ik dacht: hier moet ik iets mee doen." Van de Walle ontdekte een gratis Lego-ontwerpprogramma, waar hij al snel bedreven in werd. Zo ontstond een Lego-versie van de beroemde Thaise tempel, bestaand uit meer dan negenduizend blokjes.



Gigantisch

Met het ontwerp en de bouwinstructie was hij al ruim honderd uur bezig. "En dan komen nog het bouwen, het balanceren, het testen en het aanpassen." Momenteel legt de Lego-expert de laatste hand aan de constructie. Daarvoor krijgt hij hulp van zijn buurman, die smid is. Uiteindelijk wordt de Lego-Pagode 180 centimeter hoog. "Naar Lego-maatstaven is dat gigantisch."



Van de Walles droom is om ooit aan de slag te gaan voor Lego zelf. "Ze hebben het ontwerp van de Pagode opgemerkt. Er hebben al meerdere gesprekken plaatsgevonden, dus wie weet." Ook vanuit de Efteling kwam er een reactie: bouwkundig ontwerper Ronald Donkers heeft de Lego-kunstenaar persoonlijk gecomplimenteerd. "Het heeft me zelfvertrouwen gegeven om een nieuw project te starten: het hotel."



Raveleijn

Dat Lego-hotel - met een lengte, breedte en hoogte van 102 centimeter - bestaat voorlopig alleen nog in de computer. Het digitale ontwerp telt 16.300 blokjes. "Maar daar komen er nog veel meer bij, want de constructie moet nog intern verstevigd worden." Van de Walle kreeg er online heel veel positieve reacties op. Ondertussen droomt hij al over een volgend Lego-project: het nabouwen van de paardenarena Raveleijn. "Een titanenwerk dat mij waarschijnlijk wel een jaartje zoet kan houden."