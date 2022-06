Disneyland Paris

Gratis abonnement op Disney+ bij aankoop van tickets Disneyland Paris

Disneyland Paris geeft abonnementen op streamingdienst Disney+ weg. Wie vanaf vandaag een verblijf in het Disney-resort boekt, kan maandenlang gratis gebruikmaken van de bekende streamingdienst. Ook na aanschaf van een los parkticket of een abonnement is het mogelijk om gratis Disney+ te kijken.



Na het boeken van een Disney-hotel - inclusief tickets voor de parken - krijgen bezoekers minimaal twaalf maanden Disney+ cadeau. Bij aankoop van een los toegangsbewijs van 70 euro of meer - evenementen uitgezonderd - zit voortaan minimaal drie maanden Disney+ inbegrepen.

Iemand die een abonnement koopt of vernieuwt, kan dertig dagen kosteloos gebruikmaken van Disney+. Na het maken van een boeking verstuurt Disney binnen 48 uur een e-mail met een activatielink erin. Daarmee is het mogelijk om het gratis abonnement te activeren op de website van Disney+.



Bestaande gebruikers

De actie geldt voor inwoners van Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken. Bestaande Disney+-gebruikers komen er echter niet voor in aanmerking.



Voor de abonnementen van drie en twaalf maanden gaat de teller lopen aan het einde van de maand na de boeking. Wie bijvoorbeeld in juni Disney-tickets koopt, kijkt van eind juli tot eind oktober gratis naar Disney+. Gebruikers kunnen hun abonnement op elk moment stopzetten. Als dat niet gebeurt, geldt na de gratis periode het maandtarief van 8,99 euro.