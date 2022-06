Efteling

Efteling houdt vast aan onbemande fietsenstalling: 'Heel raar'

De fietsenstalling in de Efteling is niet meer bemand en er zijn geen plannen om daar verandering in te brengen. Dat meldt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings naar aanleiding van commotie op social media. Een bezoeker die op Twitter meldde dat zijn fietsen zijn gestolen uit de stalling, kreeg te horen dat de Efteling daar helaas niets aan kan doen.



"Onze collega's kunnen helaas niet alles zien en de Efteling is niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal en vermissing", luidde het afstandelijke antwoord. "Dit communiceren wij ook op onze website." De bezoeker in kwestie heeft dus gewoon pech, aldus de Efteling.

In 2019 werd bekend dat de fietsenstalling gratis zou worden, in de hoop dat mensen uit de omgeving de auto vaker laten staan en per fiets naar het park komen. In eerste instantie verdween het toezicht, maar na een hoop boze reacties liet de Efteling weten dat er toch weer de hele dag een personeelslid aanwezig zou zijn.



Camerabeelden

Toch is daar al geruime tijd geen sprake meer van. "Er is een keuze gemaakt om hier geen medewerker in te zetten", meldt een woordvoerder aan Looopings. "Soms staat er nog iemand om in- en uitstroom te begeleiden, maar het is niet meer standaard."



De voorlichter benadrukt dat er wel beveiligingscamera's hangen. "Wanneer er een fiets gestolen wordt, dan wordt dit gelijk gemeld bij de beveiliging. Zij kunnen de camerabeelden eventueel overdragen aan de politie." In het geval van de klagende Twitter-gebruiker kwam de Efteling overigens níet met camerabeelden op de proppen.



Promoten

Efteling-fans verbazen zich over het beleid, zeker nu de Efteling er vanwege de stikstofproblematiek en gedoe met de natuurvergunning juist alles aan wil doen om stikstofuitstoot te beperken. Minder auto's zouden daarbij kunnen helpen. "Ik dacht dat de Efteling juist wilde promoten dat meer mensen op de fiets komen", zegt Paul Sprangers bijvoorbeeld in de meest recente aflevering van Efteling-podcast Kleine Boodschap. "Maar met een niet-bewaakte fietsenstalling motiveer je het niet echt."



"Ik vind het heel raar", vult co-presentator Tim Hinssen aan. "De fietsenstalling moet toch gewoon bemand en bewaakt zijn? Dat is toch een bepaald soort basisvoorziening die je als park gewoon op orde moet hebben?" De Efteling-woordvoerder wil niet inhoudelijk ingaan op het stikstofvraagstuk.



Heel jammer

Ook op Twitter wordt vol onbegrip gereageerd. "Dit getuigt van weinig inlevingsvermogen, laat staan van service richting gedupeerde bezoekers", schrijft Adri van Esch van website Parkplanet. "Waarom is eigenlijk de bewaakte fietsenstalling weg? Dit is het trieste gevolg. Heel jammer!"



Gaby Twilly sluit zich daarbij aan. "Zou fijn zijn als de fietsenstalling weer bewaakt werd. Er wordt immers veelvuldig gebruik van gemaakt." Een ander spreekt over "het slechtste en meest apathische antwoord wat ik ooit heb gelezen van de Efteling". "Ik zou hier zeker de rechtsbijstand of een advocaat op zetten."