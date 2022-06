Efteling: Danse Macabre

Foto's: kijk nog één keer achter de schermen bij het Spookslot in de Efteling

Het Spookslot in de Efteling wordt binnen enkele maanden gesloopt. Efteling-fans die nog één keer achter de schermen willen kijken bij de iconische attractie, worden op hun wenken bediend. Hoe werken de animatronics en speciale effecten? Hoe zit het decor in elkaar? Looopings kreeg een exclusieve fotoreportage in handen waarin alle geheimen van het 44 jaar oude spookkasteel worden onthuld.



Op internet zwerven al langer vage beelden rond van achter de schermen, maar nog nooit werden de verborgen ruimtes van het Spookslot zo uitgebreid op de gevoelige plaat vastgelegd en in de openbaarheid gebracht. De foto's geven een goed beeld van hoe de attractie destijds is gebouwd: met houtje-touwtje-technieken en heel veel piepschuim.

Doodeenvoudige mechanieken zorgen ervoor dat balustrades, grafzerken en figuren in beweging komen. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor glasplaten: het zogeheten Pepper's Ghost-effect. Toeschouwers kijken naar de weerspiegeling van verlichte decorstukken in het glas, waardoor geestverschijningen ontstaan. Zo worden de dwalende geesten en de beroemde viool in de catacomben tot leven gewekt. Ook een heks op een brandstapel is eigenlijk een weerspiegeling.



Marionetten

De geesten die elkaar achterna lijken te zitten, zijn in werkelijkheid marionetten hangend aan een carrousel. Door de zwevende viool fluorescerend geel te maken en de besturing zwart, ziet het publiek alleen het instrument. De bekende schuifelende monniken hangen aan kabels. Een bungelend lijk aan een klokkenkoord wordt op en neer bewogen met behulp van een katrol.



De foto's laten letterlijk en figuurlijk een nieuw licht schijnen op het Spookslot. Ze zorgen voor uitzichten en doorkijkjes die normaal gesproken ondenkbaar zijn. Zo sfeervol en griezelig als het Spookslot oogt voor Efteling-bezoekers, zo kaal en onafgewerkt is de attractie áchter de decors. Eén van de opvallendste foto's werd genomen boven het dak van de grote ronde zaal in de wachtrij, waar drie vleermuisachtige duivelsfiguren verschijnen achter een doorzichtig doek.



Opslagruimte

Op sommige plekken zijn aantekeningen zichtbaar die de makers hebben achtergelaten bij de bouw in 1978. Onder het Spookslot bevindt zich naast een enorme computerkast ook een grote opslagruimte. Daar worden mallen van oude Efteling-decorstukken bewaard. Fans zullen onder meer onderdelen van het Sprookjesbos, het Volk van Laaf en de Piraña herkennen.