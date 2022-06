Movie Park Germany

Movie Park Germany verwelkomt illusionist Christian Farla voor show rond Sherlock Holmes

In Movie Park Germany is in de zomermaanden een nieuwe illusieshow te zien. De Nederlandse illusionist Christian Farla treedt van vrijdag 1 juli tot en met zondag 28 augustus dagelijks op in het Duitse pretpark. Hij speelt de hoofdrol in een voorstelling die draait om de beroemde Britse detective Sherlock Holmes.



De productie met de naam Sherlock Holmes - A Game of Mystery vindt plaats in Studio 7, een theaterzaal die de afgelopen jaren niet werd gebruikt. In het verleden waren er shows te zien rond superheldengroep X-Men en vampierjager Van Helsing. De locatie bevindt zich tussen houten achtbaan The Bandit en vrijevaltoren The High Fall.

Het verhaal speelt zich af in het Londen van de negentiende eeuw, waar steeds meer mensen spoorloos verdwijnen. Het is aan Holmes om dat mysterie op te lossen. "De grenzen tussen illusie en werkelijkheid verdwijnen", belooft Movie Park.



Professor Moriarty

Farla trad eerder op in de Efteling, Drievliet, Walibi Holland, Phantasialand, Blackpool Pleasure Beach, Bobbejaanland en Walibi Belgium. Hij wordt in Movie Park vergezeld door Bianca Farla en Dave van der Wal, die de rollen van Irene Adler en Professor Moriarty op zich nemen. Ook Farla's bekende assistentes, de Showgirls of Magic, zijn van de partij.



"Met deze nieuwe, indrukwekkende show rond de beroemdste detective uit de geschiedenis van tv en literatuur kunnen we onze identiteit als filmpark verder benadrukken", zegt algemeen directeur Thorsten Backhaus. De rest van het entertainmentprogramma van Movie Park bestaat deze zomer uit een stuntshow met politiewagens, een waterskishow in themadeel Santa Monica Pier, de muzikale NY Plaza Show, straatentertainment en meet-and-greets.