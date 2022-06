Kermis

Haar van meisje (12) wordt uit haar hoofd getrokken in kermisattractie

Een 12-jarig meisje heeft helse pijn en een flinke kale plek overgehouden aan een kermisbezoek in Noord-Holland. Het ging zaterdag mis op de kermis in het dorpje Nibbixwoud, onderdeel van de gemeente Medemblik. Bij een bezoek aan het funhouse Beach House kwam het haar van het slachtoffer terecht onder een loopband.



Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Het meisje kwam ten val nadat een vriendin struikelde. Haar lange haar werd vervolgens deels afgerukt toen het klem kwam te zitten onder de loopband. Dat zorgde voor een hoop paniek. Vervolgens lag de kermis twintig minuten stil om de bezoeker uit de pijnlijke situatie te kunnen bevrijden.

Toen in de controlekamer van de attractie op de noodstop werd gerukt, was het leed al geschied. De ouders van het slachtoffer balen dat er niet meer toezicht was in het funhouse. Ook vinden ze dat de eigenaar mensen met lang haar eigenlijk moet aanraden om het vast te maken met een elastiekje. Ze benadrukken dat ze niet boos zijn op de exploitant in kwestie.



Afwachten

Het meisje zal voorlopig moeten rondlopen met de gevolgen. "Er is ter grootte van een boemerang een grote kale plek ontstaan, waarbij echt al het haar is uitgerukt", zegt de moeder. "En we moeten nog maar afwachten of de haargroei herstelt. Voor een ijdele 12-jarige komt dat keihard aan."