Flamingo Land Resort

Engels pretpark blundert op social media met niet-bestaand achtbaanrecord

Het Engelse pretpark Flamingo Land opent op zaterdag 2 juli een nieuwe achtbaan: Sik. De rollercoaster gaat maar liefst tien keer over de kop. Dat is geen record, maar daar leek Flamingo Land eerder niet helemaal van op de hoogte te zijn. Op social media werd zondag vol trots gemeld dat het attractiepark een wereldrecord in handen zou hebben.



Verbazingwekkend, want in het Britse Alton Towers - zo'n 150 kilometer verderop - staat al sinds 2013 een achtbaan met veertien inversies. Toch werd Sik aangekondigd als "een bloedstollende rollercoaster die met een tien inversies een wereldrecord evenaart". Tot overmaat van ramp schreef men de naam van hoofdsponsor SikSilk verkeerd, namelijk als Silk Silk.

Op Facebook en Instagram zijn de slordige fouten inmiddels verbeterd, maar op de Twitter-pagina van Flamingo Land is de foutieve uiting nog gewoon te lezen. Een heleboel pretparkfans kunnen het niet laten om Flamingo Land te verbeteren en op de hak te nemen.



Marketing

Sommige Twitter-gebruikers wijzen erop dat de lachwekkende blunder stiekem goede marketing is, omdat er nu wel over de nieuwe attractie gepraat wordt. Ook Alton Towers heeft inmiddels van zich laten horen: "Niet om het een of ander, maar waarom genoegen nemen met tien inversies als je er veertien kunt hebben?"



Achtbaan Sik werd geleverd door fabrikant Intamin. Het model is zelfs in Engeland niet uniek: concurrent Thorpe Park opende in 2002 een soortgelijke baan onder de naam Colossus. Ook in Italië en Rusland staan kopieën. Flamingo Land nam Sik over van een buitenlands park. Bij een testrit vielen onlangs meerdere dummy's uit de karretjes.