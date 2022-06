Walibi Belgium

Walibi Belgium waarschuwt bezoekers voor drukte en sluiting

Walibi Belgium waarschuwt personen die van plan zijn om deze maand naar het pretpark te gaan. Op donderdag 23, vrijdag 24, maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 juni wordt er grote drukte verwacht, zo valt te lezen op de Walibi-website. Dat kan leiden tot pittige wachttijden.



Bovendien is het Belgische attractiepark op zaterdag 25 juni helemaal niet toegankelijk voor het grote publiek. Op die dag wordt het park afgehuurd door een externe partij, meldt een woordvoerster. Alleen klanten van de firma in kwestie zijn welkom.

De voorlichtster raadt geïnteresseerden aan om langs te komen op zondag 26 juni. Walibi Belgium blijft tot begin september zeven dagen per week geopend, benadrukt ze. Zwemparadijs Aqualibi is op 25 juni wel gewoon open.



Hinder

Verder moeten bezoekers de rest van de maand rekening houden met hinder door wegwerkzaamheden op de Boulevard de l'Europe, bij de in- en uitgang van Walibi. "We raden je ten zeerste aan om met het openbaar vervoer te reizen", luidt het advies. Wie toch met de auto komt, kan vanaf de E411 beter afrit 9 gebruiken in plaats van afrit 6.