Disneyland Paris

Disneyland Paris: Marvel-gebied langer open dan rest van het park

Marvel Avengers Campus, het nieuwe themagebied van Disneyland Paris, blijft straks langer geopend dan de rest van het park. De publieksopening van het Marvel-gedeelte vindt plaats op woensdag 20 juli. Vanaf dat moment hanteert het Walt Disney Studios Park, waar Avengers Campus ligt, afwijkende openingsuren.



Zo is het park op 20 juli in principe geopend van 09.30 tot 21.00 uur. Bezoekers kunnen echter anderhalf uur langer terecht in Avengers Campus, tot 22.30 uur. Het aangrenzende Disneyland Parks sluit om 23.00 uur. De openingstijden voor de rest van de zomerperiode moeten nog bekendgemaakt worden.

"Avengers Campus blijft langer open dan de rest van het Walt Disney Studios Park zodat je nog langer van de actie kan genieten", wordt vermeld bij de openingskalender op de Disney-site.



Reservering

In het Marvel-gebied staan onder andere twee attracties, twee restaurants en een meet-and-greet-locatie. Disney-medewerkers kunnen de toevoegingen begin juli al ontdekken. Abonnementhouders zijn tussen zaterdag 16 en dinsdag 19 juli welkom, op vertoon van een reservering. In het weekend van 9 en 10 juli zijn er presentaties voor journalisten en fansites.