Foto's: Efteling neemt Coca-Cola Freestyle-automaten in gebruik

Wie een dagje naar de Efteling gaat, kan vanaf nu kiezen uit meer dan honderd verschillende frisdranksmaken. Het Kaatsheuvelse attractiepark heeft vandaag zes Coca-Cola Freestyle-machines in gebruik genomen. Ze staan in drie horecagelegenheden: Het Witte Paard in Marerijk, Frau Boltes Küche in Anderrijk en De Hongerige Machinist in Ruigrijk.



Daar werden de automaten aangekleed in de stijl van de horecalocatie, onder de noemer D'n Dorstlesser. De Efteling is het tweede pretpark in Nederland met het concept. In Attractiepark Slagharen werden de automaten vorige week in gebruik genomen. Bezoekers van dierentuin Wildlands in Emmen kwamen de frisdrankmachines in 2020 al tegen.

Coca-Cola Freestyle biedt zeven basismerken aan: Coca-Cola, Fanta, Fuze Tea, BonAqua, Mezzo Mix, Aquarius en Sprite. Daar kunnen smaakjes als kers, limoen, citroen, limoen, sinaasappel, druif, perzik, framboos, aardbei en vanille aan toegevoegd worden. Een deel van de opties is beschikbaar zonder suiker, zonder koolzuur en zonder cafeïne.



Opwaarderen

Met behulp van een speciale Freestyle-app is het ook mogelijk om meerdere smaakcombinaties samen te voegen tot één nieuwe smaak. De Efteling verkoopt grote bekers voor 9,50 euro per stuk. Die kunnen in eerste instantie twee keer gebruikt worden. Daarna kost opnieuw opwaarderen 2,75 euro per tapbeurt.



Als er twee bekers tegelijk worden gekocht, geeft de Efteling per beker 50 eurocent korting. Bij drie of meer bekers is dat 1 euro. Abonnementhouders betalen op vertoon van hun pasje altijd 8,50 euro. Opvallende klapborden bij de verschillende horecagelegenheden wijzen voorbijgangers op het nieuwe concept. Er zijn ook bekers verkrijgbaar bij een mobiel verkooppunt.