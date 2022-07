Skyline Park

Duits pretpark kan drie nieuwe attracties niet openen door leveringsproblemen

Het Duitse pretpark Skyline Park komt deze week met slecht nieuws. Drie attracties die eigenlijk dit seizoen open hadden moeten gaan, worden niet meer in gebruik genomen in 2022. Leveringsproblemen spelen het Zuid-Duitse park parten. Daardoor is de opening van de toevoegingen een jaar uitgesteld.



Eerder kondigde Skyline Park een nieuwe familieachtbaan met een lancering, een nieuw mijntreintje en een nieuwe vliegtuigmolen aan. Alle drie de attracties werden besteld bij het Italiaanse bedrijf SBF Rides.

"Helaas kunnen de nieuwe attracties dit jaar niet worden geopend vanwege leveringsproblemen bij de fabrikant", valt te lezen in een bericht op social media. "Volgens de leverancier zijn noodzakelijke onderdelen niet beschikbaar, waardoor het productieproces stilligt. Het is momenteel onbekend wanneer de productie weer hervat kan worden."



Funhouse

Ter compensatie heeft Skyline Park dit seizoen het funhouse Aprés Ski Party binnengehaald, afkomstig van de kermis. De attractie van de Duitse exploitant Fackler, niet te verwarren met een gelijknamig Nederlands funhouse, werd opgesteld naast de booster Sky Circle.