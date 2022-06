Dierenpark Taman Indonesia

Vaderdag in de dierentuin: gratis toegang als vaders een rok dragen

Een dierentuin in Overijssel heeft vaders gratis toegang gegeven ter gelegenheid van Vaderdag, maar wel onder een belangrijke voorwaarde. Alle mannen met één of meerdere kinderen mochten vandaag gratis naar binnen bij dierenpark Taman Indonesia als ze een rok droegen.



Het ging daarbij niet zomaar om een rok, maar om een zogeheten sarong. Dat Indonesische kledingstuk moesten de heren het volledige bezoek aan houden. "De traditionele sarong kan gewikkeld worden om benen, wat luchtig en gemakkelijk te dragen is", liet het park weten.

Met de actie kon een vader 9,50 euro besparen: de entreeprijs die het kleinschalige dierenpark hanteert voor volwassenen. Taman Indonesia, gelegen in het dorpje Kallenkote, huisvest onder meer otters, tijgerkatten, viskatten, beermarters, muntjaks, wallaby's, eekhoorns, stekelvarkens en diverse vogelsoorten.