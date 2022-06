Plopsaqua Landen-Hannuit

Plopsa-waterpark gesloten op last van de politie: te druk

Waterpark Plopsaqua Landen-Hannuit, onderdeel van de Plopsa Group, is vanmiddag gesloten op last van de politie. Het werd zo druk in het Belgische zwemparadijs dat het onverantwoord was om nog meer bezoekers toe te laten. Daarom zijn alle personen die nog naar binnen wilden weggestuurd.



Voor de ingang stond rond het middaguur een wachtrij van meer dan een uur, in de felle zon. Er werd geen water uitgedeeld. Bovendien bleek het parkeerterrein niet berekend te zijn op de toestroom van publiek. Toen de politie dat zag, is besloten om de deuren voor de rest van de dag te sluiten. Wie al binnen was, mocht wel blijven.

"Er kunnen in het gebouw gelijktijdig 1200 mensen aanwezig zijn", vertelt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings. "Deze drukte, die we niet verwacht hadden, vraagt om een goed registratiesysteem, waarmee we exact weten hoeveel mensen naar binnen en naar buiten gaan." Vandaag was daar echter geen sprake van.



Burgemeesters

Plopsaqua Landen-Hannuit ligt op de grens van de Vlaamse gemeente Landen en de Waalse gemeente Hannuit. Van den Kerkhof heeft inmiddels gesproken met de burgemeesters van beide steden, om een herhaling te voorkomen. "We gaan onze procedures aanpassen, zodat we dit probleem morgen in principe niet meer hebben."



Het is de bedoeling dat iedereen met een vooraf gekocht ticket morgen binnengelaten kan worden. "Maar als de maximale capaciteit bereikt is, kan het wel gebeuren dat mensen even moeten wachten." Plopsaqua werkt niet met entreebewijzen op datum. Aangeschafte kaartjes mogen in theorie op elke openingsdag tot juli 2024 gebruikt worden.



Attractiepark

Het waterpark van 25 miljoen euro werd een jaar geleden officieel geopend. Sinds 2015 heeft de Plopsa Group al een eigen waterpark naast vlaggenschip Plopsaland De Panne. Ook dat bad is regelmatig vol, weet de Plopsa-baas. "Maar dan kunnen we tegen de mensen zeggen: bezoek ons attractiepark en kom over een paar uurtjes terug. Dat kan hier niet."