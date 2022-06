Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark past zebrapaden aan om aandacht te vragen voor ijsberen

Ouwehands Dierenpark vraagt op een bijzondere manier aandacht voor het milieu. Op de negentigste verjaardag van de dierentuin in Rhenen zijn op verschillende plekken in Nederland zebrapaden aangepast. Wie oversteekt, ziet dat één van de strepen aan het afbrokkelen is, als ware het een smeltende ijsschots.



"Sta even stil bij de ijsbeer", valt er te lezen. "Zijn leefgebied wordt steeds kleiner." Op het ijs is een ijsbeer getekend. Daarnaast staat het logo van het dierenpark, met de slogan "De natuur roept".

De aangepaste zebrapanden zijn zichtbaar in Eindhoven, Utrecht, Den Bosch, Wageningen, Veenendaal en Rhenen. "Het dierenpark zet zich al jaren in voor natuurbehoud en de urgentie om de boodschap uit te dragen wordt alleen maar groter", valt te lezen in een persbericht.



Schoonheid

Volgens dierentuindirecteur Robin de Lange is de actie hard nodig. "De laatste jaren is het vooral ons doel om mensen bewust te maken van de schoonheid van de natuur en het belang deze te behouden. Met ons negentigjarig bestaan vinden wij het een mooi moment om deze boodschap duidelijk uit te dragen."