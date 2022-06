Plopsaland De Panne

Plopsaland heeft nu ook stacaravans in stijl van Kabouter Plop

Plopsaland De Panne komt met een nieuwe mogelijkheid om te overnachten in Plopsa-sferen. Vorig jaar opende al het Plopsa Hotel met 117 kamers. Nu is de nabijgelegen camping Plopsa Village voorzien van stacaravans met Kabouter Plop-thema. Later worden ook chalets rond onder meer K3 en Bumba in gebruik genomen.



Plopsa Village is de nieuwe naam van Camping Ter Hoeve, die enkele jaren geleden werd overgenomen door de Plopsa Group. Sinds de overname is er al geïnvesteerd in nieuwe nutsvoorzieningen, een nieuwe parkeerplaats en een nieuw receptiegebouw. De komst van de Plopsa-stacaravans vormt de volgende stap.

Op dit moment zijn de eerste acht chalets te boeken voor aankomsten vanaf 1 juli. "Gezien het succes van het Plopsa Hotel is het een logische keuze dat we verder investeren in logeermogelijkheden voor onze gasten", laat directeur Steve Van den Kerkhof weten. "We hopen zo een belangrijke bestemming te worden voor korte vakanties in eigen land."



Vakantiehuizen

Ondertussen worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van een volledig Plopsa-vakantiepark op het terrein van Plopsa Village, met zo'n 75 vakantiehuizen. Ook die komen in het teken te staan van bekende Studio 100-figuren. Als openingsjaar noemde men eerder 2023. Nu rekent Plopsa op een opening in 2024.