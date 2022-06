Efteling

Efteling-achtbaan Max & Moritz heeft last van de hitte: meerdere karretjes leeg

Familieachtbaan Max & Moritz in de Efteling kampt met problemen vanwege de hoge temperaturen. In Kaatsheuvel wordt het vandaag 31 graden. Daar blijkt de in 2020 geopende powered coaster niet goed tegen bestand te zijn. Als gevolg wordt de capaciteit van de attractie niet meer volledig benut.



Door het warme weer stoppen de treinen niet op de juiste plek in het station. De voertuigen kunnen een stuk doorschieten, waardoor de inzittenden niet kunnen uitstappen. Men verhelpt het euvel door de treinen minder zwaar te maken. Enkele rijen blijven dan leeg.

Hoe warmer het wordt, hoe meer bakjes leeg blijven. Nu het tropisch warm is, blijven op sommige momenten vijf rijen met zitplaatsen ongebruikt. Dat komt neer op tien stoelen: meer dan een kwart van een trein. "We hebben vandaag inderdaad een probleem bij Max & Moritz door de temperatuur", bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "We gaan dat verder onderzoeken en tot die tijd rijden we met een verminderde capaciteit."



Fabrikant

Het is de bedoeling dat de Duitse fabrikant Mack Rides binnenkort poolshoogte komt nemen. Laatst bleek ook al dat de muziek in de karretjes regelmatig ontbreekt door een technisch defect. Bij de Moritz-trein lijkt dat mankement inmiddels grotendeels opgelost. De soundtrack in de Max-trein vertoont nog wel vaak storingen.