Puy du Fou España

Enorme bosbrand vlakbij Spaans themapark: duizenden bezoekers geëvacueerd

Het Spaanse themapark Puy du Fou España is vandaag opgeschrikt door een enorme brand. Op een steenworp afstand van de bestemming ontstond een bosbrand, die gedurende de dag steeds dichter bij de parkgrens kwam. In eerste instantie gingen de voorstellingen nog door, maar uiteindelijk is besloten om het volledige park uit voorzorg te evacueren.



2500 aanwezige bezoekers en zevenhonderd medewerkers moesten vertrekken. Daarnaast zijn tweehonderd vogels en 55 paarden naar een veilige plek gebracht. Die worden normaal gesproken gebruikt in de shows van Puy du Fou España. Avondspektakel El Sueño de Toledo is niet doorgegaan. De geëvacueerde bezoekers ontvangen een vrijkaart om later nog eens terug te komen.

Volgens het management van Puy du Fou zijn er geen gewonden gevallen. Om de brand te bestrijden kwam de brandweer met veel materieel ter plaatse. Morgen gaat het park gewoon open zoals gepland, belooft het management op social media. Ook de avondshow staat dan weer op het programma.



41 graden

Spanje wordt al enkele dagen geteisterd door grootschalige bosbranden. In de stad Toledo, waar Puy du Fou ligt, werd het vandaag maar liefst 41 graden. Morgen wordt opnieuw de 41 graden aangetikt, zondag zakt de temperatuur naar verwachting naar 32 graden.



Puy du Fou España is de Spaanse vestiging van het bekende Franse thempark Puy du Fou, de producent van paardenshow Raveleijn in de Efteling. De bezienswaardigheid, waarvan de bouw bijna 200 miljoen euro kostte, wordt gekenmerkt door voorstellingen met speciale effecten. Het park opende in het voorjaar van 2021.