Walibi Holland

Rollercoaster Run in Walibi Holland uitverkocht: ruim driehonderd deelnemers

De Rollercoaster Run in Walibi Holland zit helemaal vol. 332 sportievelingen hebben zich aangemeld voor het hardloopevenement in het pretpark, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Dat is een record: bij twee eerdere edities in 2018 en 2019 bleef de teller steken op zo'n 250 hardlopers.



De deelnemers rennen op zaterdag 9 juli enkele kilometers door het park. Tussendoor mogen ze een ritje maken in drie attracties. Bij de Friends Run van 5 kilometer zijn dat Untamed, Goliath en Xpress: Platform 13. De Family Run van 2 kilometer gaat langs Crazy River, Drako en Untamed.

Het is de bedoeling dat er met behulp van donaties zo veel mogelijk geld ingezameld wordt voor Fight Cancer. "Hoewel de inschrijving is gesloten, is het natuurlijk nog wel mogelijk om geld te doneren", vertelt een woordvoerster. "Daarnaast kunnen mensen zich nog aanmelden om de hardlopers op 9 juli te komen aanmoedigen in het park." De vorige editie was goed voor bijna 32.000 euro.



Openingstijd

In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt de Rollercoaster Run nu tijdens openingstijd van het pretpark plaats, van 09.00 tot 13.00 uur. Attracties en delen van van het park zullen dus tijdelijk afgesloten moeten worden voor andere bezoekers. Walibi is voor het grote publiek geopend van 10.00 tot 20.00 uur.