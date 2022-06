Skånes Djurpark

Nieuw dinosaurusgebied in Zweden, ontworpen door Phantasialand-icoon Eric Daman

Een Zweeds attractie- en dierenpark opent morgen een nieuw dinosaurusgebied. Bezoekers van Skånes Djurpark kunnen voortaan wandelen tussen de prehistorische dieren. Het gaat om één van de laatste projecten van de legendarische Vlaamse ontwerper Eric Daman, bekend van zijn werk voor Phantasialand. Daman overleed in april.



De Vlaming ontwikkelde een omvangrijk masterplan voor Skånes Djurpark. "Deze dino-uitbreiding was het laatste project dat hij volledig heeft uitgewerkt", vertelt dochter Caro Daman aan Looopings. Via een tijdtunnel komen avonturiers terecht in een avontuurlijk bosgebied van 3000 vierkante meter, waar verschillende dinosaurussen zich schuilhouden.

Eén van de exemplaren is maar liefst 27 meter lang. Bezoekers leren spelenderwijs hoe de dino's vroeger leefden en wat ze aten. Het educatieve Zweedse park investeerde 1,3 miljoen euro in het wandelgebied, dat de naam Dinosaurier kreeg. Ter gelegenheid van de uitbreiding kreeg een bestaande camping tijdelijk een dinothema.



Avontuur

Daman heeft veel voor Skånes Djurpark betekend, zo laat het management weten. "Voor zijn ontwerp heeft hij de bestaande natuurlijke omgeving gebruikt, zodat de attractie en het omliggende bos samen één geheel vormen en het gevoel van avontuur wordt opgeroepen." De familie van Daman was donderdag aanwezig bij de perspresentatie.



Ook Nederlander Vincent Keuchen was betrokken bij het project. Hij is al geruime tijd verantwoordelijk voor de plattegrond en grafische vormgeving in het Zweedse park.