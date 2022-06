Efteling

Efteling verzorgt twee weken maaltijden voor crisisopvang asielzoekers

150 asielzoekers in de crisisopvang van de gemeente Loon op Zand krijgen de komende tijd te eten dankzij de Efteling. Het attractiepark verzorgt twee weken lang belangeloos de maaltijden voor vluchtelingen in de gemeente. Dat bevestigt een Efteling-voorlichter desgevraagd aan Looopings.



Het gaat om een project van de afdeling hotels en resorts. Voor ontbijt en lunch worden pakketjes gemaakt. Het diner bestaat uit warme maaltijden, bereid door Efteling-koks. "Begin april hebben we dit ook al eens gedaan", vult de woordvoerder aan. Toen ging het om zo'n 250 maaltijden.

De Efteling heeft het nieuws zelf niet naar buiten gebracht. "De Efteling loopt daar zeker niet mee te koop", schrijft burgemeester Hanne van Aart op Twitter. "Maar het is fantastisch dat ze dit doen, door alle warme maaltijden te schenken. Heel, heel erg blij mee!"



Overbelasting

Vanwege de overbelasting van het Groningse opvangcentrum Ter Apel regelde Loon op Zand een noodopvang voor 150 asielzoekers. Daarvoor wordt sporthal De Wetering ingezet. Er zijn bedden neergezet. Van Aart belooft dat de opvang maximaal twee weken gaat duren, van 15 tot en met 29 juni. Er zal permanent toezicht aanwezig zijn.