Europa-Park

Zoek de verschillen: kloon van Europa-Park-attractie geopend in Kazachstan

Kazachstan maakt kennis met Snorri, de paarse inktvis uit het Duitse attractiepark Europa-Park. In het Kazachstaans pretpark Tetysblu is dit jaar een kopie gebouwd van de attractie Snorri Touren uit Europa-Park. Daarin gaan bezoekers op avontuur door de verschillende werelden van een mythisch Scandinavisch eiland.



Het thema is gebaseerd op Europa-Parks waterpark Rulantica. Hoewel dat waterparadijs ontbreekt in het Aziatische land, besloot men toch om Snorri Touren één op één te kopiëren. Dat gebeurde in samenwerking met de Duitse fabrikant Mack Rides en de Nederlandse decorateur Jora Vision.

Het park noemt de attractie simpelweg Snorri. Een video van de darkride laat zien dat beide varianten bijna identiek zijn. Zelfs de Duitstalige liedjes - volledig onverstaanbaar voor bezoekers van Tetysblu - werden overgenomen. Alleen de Kazachstaanse teksten in het decor verraden dat het niet om de originele versie in Duitsland gaat.