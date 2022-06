Nieuws

Teleurstelling over vogelkooi van 490.000 euro: vogels zijn niet te zien

Een gloednieuw vogelverblijf van bijna een half miljoen euro zorgt voor verbaasde blikken in Engeland. In de Lower Gardens, een natuurpark in kustplaats Bournemouth, is al sinds de jaren dertig een onderkomen voor tropische vogels te vinden. Vorig jaar werd het oude verblijf gesloopt om plaats te maken voor een volledig nieuw bouwwerk. Het eindresultaat zorgt echter niet voor enthousiaste reacties.



De Cooper-Thompson Rescue Aviary, zoals de plek officieel heet, is opnieuw ontworpen. In plaats van klassieke vogelkooien kwam er een cirkelvormige stalen koepel met twee lagen tralies en een dichte bovenkant. De bevolking doneerde meer dan 310.000 euro om het project mogelijk te maken. Ook werd er zo'n 175.000 euro geschonken door een lokale liefdadigheidsinstelling.

Op 17 mei vond de officiële opening plaats. Bij het publiek overheerste al snel de teleurstelling, melden regionale media. De vogels in het verblijf zijn namelijk niet of nauwelijks zichtbaar. Door de dichte bovenkant en de dubbele laag tralies is het haast onmogelijk om als voorbijganger daadwerkelijk vogels te spotten.



Zonde van het geld

Op recensiesite Tripadvisor en social media als Facebook zijn volop klachten te lezen over het dure verblijf. De trekpleister wordt onder meer "ondoordacht", "slecht ontworpen", "zonde van het geld" en "teleurstellend" genoemd. Een hoop mensen vragen zich af of de ontwerper van de kooi überhaupt wel rekening heeft gehouden met zichtbaarheid van buitenaf.



In een reactie laat een gemeenteraadslid weten dat er "verschillende opties" bekeken worden om het zicht de komende tijd te verbeteren. Concrete plannen zijn er op dit moment nog niet. De twee lagen tralies zouden nodig zijn om te voorkomen dat passanten de dieren voeren of gewond raken door pikkende vogels.