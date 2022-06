Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn brengt eigen pin uit

Avonturenpark Hellendoorn heeft nu ook een eigen pin. In de grote souvenirwinkel van het Overijsselse attractiepark is sinds kort een pin verkrijgbaar in de vorm van het logo van Avonturenpark Hellendoorn. Het aandenken kost 4,95 euro per stuk.



Pins zijn gewilde verzamelobjecten onder pretparkfans. "Het is voor zover bekend de eerste officiële pin die Avonturenpark Hellendoorn heeft laten maken", vertelt een woordvoerder. De grote winkel van Hellendoorn bevindt zich bij de in- en uitgang van het park, naast de kassa's.

Het beeldmerk van het park bestaat uit mascotte Baba Boemba onder de looping van achtbaan Balagos, met aan weerszijden boomstambaan Wild Waterval en slingerende schijf Het DrakenNest. De pin wordt geleverd op een kaartje met een bootje van wildwaterbaan Sungai Kalimantan.



Oplage

Volgens de voorlichter is sprake van een gelimiteerde oplage: er zijn vijfhonderd exemplaren gemaakt. Wie de pin op de kop wil tikken, zal langs moeten komen in Hellendoorn. Het product wordt niet online verkocht.