Attractiepark Toverland

Foto: duif bouwt nest in station van achtbaan Toverland

Wie goed oplet, kan een echt vogelnest spotten tussen de nepplanten in Toverland. Een duif blijkt een nest gemaakt te hebben in het station van Dwervelwind, de spinning coaster van het Limburgse attractiepark. Dat stationsgebouw werd vormgegeven als een dichtbegroeid woud, met een plafond vol plastic bladeren en lichtgevende ornamenten.



Het dier voelde zich er kennelijk thuis, want tussen de kunstplanten is nu een echt vogelnest zichtbaar. "Hij vliegt met ieder treintje het gebouw in en uit", schrijft een pretparkfan op Twitter.

Een woordvoerder van het park zegt niet verbaasd te zijn dat de duif zich nestelt boven het achtbaanspoor. "Toverland is een aantrekkelijke en natuurrijke omgeving, dus we komen regelmatig nestjes van zwaluwen en duiven tegen", meldt hij. "Ook op opvallende plekken, zoals hier."



Koolmees

Vorig jaar troffen medewerkers nog een nest van een koolmees aan in een houten kastje bij de kaartcontrole.