Duinrell

Duinrell sluit na Waterspin ook Mad Mill voor werkzaamheden

Twee van de populairste attracties in Duinrell staan tot nader order stil. Vorige maand bleek al dat de Waterspin voorlopig gesloten blijft voor groot onderhoud. Nu is ook de Mad Mill buiten gebruik. Bij een routine-inspectie werd onlangs een onregelmatigheid aangetroffen, vertelt een woordvoerster aan Looopings.



"We constateerden een golvende plaat bovenin de attractie", legt de voorlichtster uit. "We zijn dit nu samen met de leverancier verder aan het onderzoeken." De Mad Mill - een 20 meter hoge frisbee-attractie - werd in 2001 gebouwd door de Duitse firma Huss Park Attractions.

Uit voorzorg wacht Duinrell de bevindingen af. "Uit veiligheidsoverwegingen hebben we besloten om tot die tijd de Mad Mill gesloten te houden. We kunnen helaas nog niet aangeven wanneer de attractie weer draait." Opvallend genoeg werd de frisbee afgelopen winter nog deels afgebroken voor een opknapbeurt.



Most Revisie

Op dit moment is dus ook de Waterspin dicht, een top spin van dezelfde fabrikant. Daar werd afgelopen maandag de grote bank verwijderd voor een grondige renovatie. Duinrell schakelde de Overijsselse firma Most Revisie in, gespecialiseerd in het oplappen van oude attracties. De Waterspin stamt uit 1996.



Ondertussen zijn er eveneens al geruime tijd technische problemen bij twee kleinschalige attracties in parkdeel Rick's Avonturen Burcht: trektoren Kaars en bootschans Katapults. Beide attracties werden geleverd door het Oostenrijkse bedrijf Sunkid. De klassieke Kikkerachtbaan, die eerder dit seizoen wekenlang buiten bedrijf was voor werkzaamheden, is sinds begin deze maand wel weer operationeel.