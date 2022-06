Efteling

Foto's: rookontwikkeling bij Piraña in de Efteling

Bij wildwaterbaan Piraña in de Efteling was vanmiddag sprake van rookontwikkeling. Passanten zagen hoe het plotseling begon te roken bij het wandelpad naast de voormalige Kanovijver, tussen het Piraña-plein en houten achtbaan Joris en de Draak.



Even werd gevreesd voor een brand. "Een extern bedrijf was bezig met onderhoudswerkzaamheden aan een apparaat", vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "Daar is het gaan smeulen."

Uiteindelijk waren er geen echte vlammen en kon de attractie operationeel blijven. De brandweer hoefde niet langs te komen: het probleem werd ter plaatse opgelost door medewerkers.