Attractiepark Toverland

Toverland heropent bootjesmolen na ongeluk: 'Geen technische tekortkoming'

Bootjescarrousel Tolly Molly in Toverland is weer operationeel. Dinsdag vond er een ongeluk plaats bij de attractie. Een 5-jarige jongen raakte gewond toen hij tijdens een ritje uitstapte en in het water belandde. De rest van de dag bleef de molen buiten gebruik, maar sinds woensdag kunnen bezoekers weer een ritje maken.



Er waren geen aanpassingen nodig, vertelt een woordvoerder van Toverland aan Looopings. Het park heeft na het incident direct contact opgenomen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die over de veiligheid van attracties gaat.

"We zijn samen tot de conclusie gekomen dat het gaat om een vervelende, maar menselijke vergissing", legt de voorlichter uit. "Er is dus geen technische tekortkoming geconstateerd." Omdat er geen sprake is van direct gevaar, kon de attractie heropend worden.



Verbeterpunten

Wel belooft Toverland met de aangewezen keuringsinstanties te gaan kijken naar mogelijke verbeterpunten, om soortgelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen. Hoe het nu met het 5-jarige slachtoffer gaat, kan de woordvoerder uit privacyoverwegingen niet zeggen. Toverland houdt wel contact met zijn familie.