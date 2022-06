Kermis

Nederlandse attractiebouwer maakt gigantische led-wand voor kermisattractie: 8500 lampjes

De Nederlandse fabrikant KMG Rides heeft een kermisattractie uitgerust met enorme led-panelen. In de nieuwe achterwand van de Break Dance van de Duitse exploitant Mondorf zijn maar liefst 8500 lampjes verwerkt. Daarmee kunnen bijna alle mogelijke figuren, bewegingen en gekleurd getoond worden.



De Break Dance in kwestie werd in 1991 gebouwd door fabrikant Huss uit Duitsland. KMG is ingeschakeld voor het produceren van een nieuwe dakconstructie, vloer en achterwand. "Dit is de eerste volledige led-achterwand voor een kermisattractie", vertelt een KMG-woordvoerster aan Looopings. "De lampjes zijn live programmeerbaar."

Bij het kiezen van de decoraties en kleuren op de wand is rekening gehouden met de enorme hoeveelheid verlichting. "Zodat de decoraties 's avonds niet helemaal wegvallen." Wie het eindresultaat met eigen ogen wil zien, kan van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juni terecht op de kermis in de Duitse stad Lübeck.