Eifelpark Gondorf

Video: 50 meter hoge booster nieuw in Duits pretpark

Het Duitse pretpark Eifelpark Gondorf heeft deze week een nieuwe attractie geopend: een 50 meter hoge booster. De ronddraaiende arm met de naam Platzhirsch is opgesteld tussen de bomen. Tijdens het draaien bedraagt de topsnelheid 90 kilometer per uur.



Aan weerszijden van de arm zijn gondels bevestigd voor acht inzittenden. Die vliegen tijdens een ritje meermaals over de kop, terwijl hun benen in de lucht bungelen. Passagiers krijgen 3,7 keer hun eigen lichaamsgewicht te verwerken, zo laat het park weten.

Platzhirsch komt uit de fabriek van het Oostenrijkse bedrijf Funtime. Eifelpark spreekt over "de ultieme kick" en "de eerste attractie met een inversie in het park". Tegelijkertijd fungeert de heftige attractie als uitkijktoren: wanneer beneden bezoekers in- en uitstappen, kunnen de mensen bovenin van het uitzicht genieten.