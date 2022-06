Efteling

Nieuwe indeling voor wachtrij Villa Volta in de Efteling

De wachtrij bij Villa Volta in de Efteling is vernieuwd. Tijdens de coronacrisis stonden er enorme schotten in de rij, omdat anderhalve meter afstand houden anders niet mogelijk was. Na het opheffen van de coronamaatregelen bleven de spatschermen in eerste instantie staan.



Inmiddels zijn ze alsnog weggehaald en keerden de klassieke stalen hekjes weer terug. De Efteling heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om de wachtrij een nieuwe, logischere indeling te geven. Het pad is bijvoorbeeld minder breed. Dat moet voordringen tegengaan.

Bovendien kan de rij dankzij afsluitbare klaphekjes korter en langer gemaakt worden, afhankelijk van de drukte. Tijdens de werkzaamheden, die eind mei begonnen, bleef Villa Volta gewoon open. Er werd met behulp van tijdelijke hekken een rij aangelegd op het plein voor het statige landhuis.