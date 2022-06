Attractiepark Toverland

Kleuter gewond in attractie Toverland: traumahelikopter opgeroepen

Bij een ongeluk met een attractie in Toverland is vanmiddag een 5-jarige jongen gewond geraakt. Het kind stapte uit de waterdraaimolen Tolly Molly toen de attractie nog in werking was. Daardoor liep de kleuter verwondingen op.



Een personeelslid van het Limburgse pretpark activeerde vervolgens de noodstop, waardoor de molen tot stilstand kwam. "Onze medewerker heeft hierna het kind in veiligheid gebracht en de hulpdiensten ingeschakeld", vertelt een woordvoerder van Toverland aan Looopings.

Rond 15.30 uur werd een traumahelikopter opgeroepen. Die landde op een parkeerplaats even verderop. Ook een politiewagen en twee ambulances kwamen ter plaatse. Uiteindelijk is het slachtoffer met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Gesloten

"Over de huidige toestand kunnen wij geen uitspraken doen, maar we hopen dat het slachtoffer het naar omstandigheden goed maakt", laat de voorlichter weten. Tolly Molly, onderdeel van het themagebied Magische Vallei, blijft in ieder geval de rest van de dag gesloten.