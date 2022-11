Movie Park Germany

Movie Park Germany installeert 360 graden-camera's in lanceerachtbaan

Bezoekers van Movie Park Germany kunnen zich sinds kort op een bijzondere manier laten vastleggen in een rollercoaster. De lanceerachtbaan Star Trek: Operation Enterprise is voorzien van speciale 360 graden-camera's. Voor de functionaliteit werkt het Duitse pretpark samen met CaptiVR, een start-up uit Keulen.



"Cadetten die aan de spannende missie deelnemen, hoeven voortaan geen genoegen te nemen met een foto tijdens de rit", laat Movie Park weten. "Dankzij een nieuwe technologie kunnen ze hun persoonlijke achtbaanrit in hoge resolutie digitaal via een app opvragen."

Met behulp van de app is de rit "vanuit elk perspectief opnieuw te beleven". Bovendien kan de video direct gedeeld worden op social media. Eigenlijk had de lancering afgelopen zomer moeten plaatsvinden, maar het project liep vertraging op. Sinds dit najaar is er sprake van een testfase.



Innovatie

Directeur Thorsten Backhaus noemt het "een grote meerwaarde voor de gasten". "We zijn verheugd om deze service als eerste Duitse attractiepark aan te bieden. Innovatie speelt in ons pretpark een grote rol." Het systeem voldoet aan de privacywetgeving: alleen passagiers die vooraf hebben ingestemd met een opname, worden in beeld gebracht.



Star Trek: Operation Enterprise, geopend in 2017, is een triple-launch coaster van fabrikant Mack Rides, bestaand uit een lancering vooruit, achteruit en weer vooruit. De topsnelheid bedraagt 90 kilometer per uur.